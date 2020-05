Bodo v DeSUS strnili vrste in premagali nesoglasja? SiOL.net Izvršni odbor in svet DeSUS bosta danes predvidoma razpravljala o aktualnih razmerah, drži stranke v vladi ter komunikaciji vodstva s strankino mrežo. Zahtevo za izredno sejo sveta so že pred nekaj tedni zahtevali predsedniki več pokrajinskih odborov. Predsednica Aleksandra Pivec medtem napoveduje vztrajanje pri izpolnitvi zavez iz koalicijske pogodbe.

Sorodno















































































































Oglasi