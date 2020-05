V spopadih na protestih v Črni gori poškodovanih več policistov 24ur.com V Nikšiću in Pljevljih je policija proti demonstrantom, ki so protestirali zaradi aretacije duhovnikov srbske pravoslavne cerkve, uporabila solzivec. Ob tem so policisti pridržali več oseb. Protesti so potekali še v nekaterih drugih črnogorskih mestih, poškodovanih pa je bilo več policistov. Srbska pravoslavna cerkev je ob tem sporočila, da ni dala nobenega ukaza za zbiranje ljudi ter da se dista...

