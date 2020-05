Računsko sodišče je izdalo negativno mnenje o pravilnosti poslovanja Banke Slovenije v letih 2017 in 2018 (TUKAJ), ker je poslovala v neskladju s predpisi, akti in določili glede pravne ureditve delovnih razmerij, postopkov novih zaposlitev, odpravnin in javnih naročil. Revizija njene nadzorniške funkcije v času dokapitalizacije bank še ni končana.