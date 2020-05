Kvalifikacije za Tokio v odbojki na mivki prestavljene, tekmeci nespremenjeni Sportal S sedeža Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) so sporočili nove termine kvalifikacij za poletne olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu, na katerih si bodo vozovnico za Japonsko skušali priigrati tudi slovenski odbojkarji in odbojkarice na mivki. Ti so se lani v Portorožu uspešno prebili v 2. krog kvalifikacij.

