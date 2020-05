V primeru ugrabitve in smrti Danijela Božića vložena obtožnica Svet 24 Koprsko tožilstvo je zaradi ugrabitve Danijela Božića, ki so ga decembra lani našli mrtvega, in poskusa ugrabitve Žarka Tešanovića vložilo obtožbo proti trojici moških, poročajo Primorske novice.



