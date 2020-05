Podrobnejša navodila za postopno odpiranje vzgojno-izobraževalnih zavodov 18. maja sio.si Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v petek, 8. maja, vzgojno-izobraževalnim zavodom poslalo okrožnico s podrobnimi navodili v zvezi s sproščanjem omejitvenih ukrepov in postopnim odpiranjem šol in vrtcev. V torek, 12. maja je ministrstvo poslalo dodatno okrožnico še osnovnim šolam s prilagojenim programom in zavodom za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. […]

