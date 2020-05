ZPS test čistil za steklo: Domača mešanica bolje očistila površino kot zmagovalno čistilo iz trgovin seniorji.info Pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so preverili, kako učinkovita so čistila za steklo, ki jih lahko kupimo v trgovinah, njihov učinek pa so primerjali tudi z doma pripravljenimi. Preverili so 15 kupljenih izdelkov, za katere so odšteli med 1,29 in 9,98 eur na liter. Najboljši izdelek je test zaključil z oceno 79, najslabši in eden od dražjih pa le 33.

