Postojnski podjetniki na nogah zaradi NUSZ Primorske novice Okrog 50 postojnskih podjetnikov se je danes zbralo na sestanku z županom Igorjem Marentičem ter predstavniki občine in pripravljalca novega občinskega odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), po katerem se je nekaterim podjetjem odmera večkratno povišala, tudi do šestkrat. Občino sprašujejo, ali je to njena politika spodbujanja gospodarskega razvoja. Župan je že napovedal popravke odloka.

