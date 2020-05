Policisti na Idrijskem in Tolminskem zasegli več sumljivih snovi in rastlin Dnevnik Idrijski in tolminski policisti so v sredo pri hišnih preiskavah zasegli več snovi in rastlin, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo. Zasežene snovi so poslali v nadaljnjo analizo. Če bo ta pokazala, da gre za drogo, bodo pristojnemu...

