Žaljivke na družbenih omrežjih so se stopnjevale v pravi pretep RTV Slovenija Policija je v sredo zvečer v Dekanih posredovala v pretepu, ki naj bi ga sprožile žalitve prek družbenih omrežij. Med prepirom je bil eden od udeležencev prepira poškodovan in so ga nato odpeljali v bolnišnico.

Sorodno













Oglasi Omenjeni MMC Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Jelko Kacin

Simon Zajc

Zdravko Počivalšek