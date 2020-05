Dnevnik z novimi dezinformacijami ponovno uničuje ugled v.d. direktorja Direktorata za ustvarjalnost Nova24TV “Ko novinarka sproži dezinformacijo in čisto laž, da želim združiti orkester Slovenske filharmonije z orkestrom SNG opero ter ukiniti simfonični orkester RTV, in me povzdigne nad kompetence direktorja RTV, človek res ne ve, na katerem planetu živimo,” je zapisal v. d. direktorja Direktorata za ustvarjalnost Damjan Damjanovič o novih zavajanjih in lažeh, ki jih o […]

