Janša govoril z von der Leynovo in Stoltenbergom RTV Slovenija Premier Janez Janša je na Twitterju objavil, da je opravil ločena pogovora s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in generalnim sekretarjem zveze Nato Jensom Stoltenbergom. Osredotočili so se predvsem na odzive na pandemijo covida-19.

