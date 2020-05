Skupina NLB z dve tretjine nižjim čistim dobičkom SiOL.net Skupina NLB je v letošnjem prvem četrtletju ustvarila 18,3 milijona evrov čistega dobička, kar je 68 odstotkov manj kot v enakem odboju lani. To je povezano z oblikovanjem kreditnih oslabitev in rezervacij, vezanih na izbruh epidemije koronavirusa, so sporočili iz NLB.

