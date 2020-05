Sadike so kradli Dnevnik Novomeški policisti so ustavili voznika osebnega avtomobila fiat marea. Ugotovili so, da 32-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozilo ni bilo primerno za vožnjo, izpita ni imel, kazal je očitne znake pijanosti, preizkus pa je odklonil....

