Veliko pred Bedenetom so Britanci dvorili Đokoviću, toda ... Sportal Novak Đoković, trenutno prvi teniški igralec sveta, je potrdil, da je imel kot deček ponudbo, da zamenja državljanstvo in postane Britanec. Ko je imel 14 let, so mu Britanci nudili potni list, odlične pogoje za trening in hišo, poroča STA.

