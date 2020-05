To pripada staršem otrok, ki ne smejo v šolo ali vrtec zurnal24.si Staršem četrtošolcev še naprej pripada pravica, da zaradi višje sile ostanejo doma. Pravica do varstva zaradi višje sile pripada tudi staršem otrok, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo smeli v vrtec ali šolo, a se v tem primeru zahteva neko potrdilo. Nekateri delodajalci so že izdali drugačna navodila.

