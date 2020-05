Prevozniki so pred zlomom Gorenjski glas Avtoprevozniki zahtevajo, da vlada v tretji protikoronski paket vključi tudi pomoč sektorju transporta in logistike. Potrebujejo predvsem takojšnja bančna posojila za obratna sredstva in investicije.

Sorodno













Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Peter Prevc

Jože Pučnik

Jani Möderndorfer