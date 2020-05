Vavčerji kot rešitev turistične panoge? 'Potrošniki ne smejo biti prisiljeni v kreditiranje organiza 24ur.com Eno večjih 'bitk' za golo preživetje panoge trenutno bije turizem. Kaj in kako z že rezerviranimi počitnicami, ki so zaradi epidemije koronavirusa odpadle? Ena od rešitev, ki jo predlaga vlada, pa tudi Bruselj ji je naklonjen, so tako imenovani vavčerji - kot alternativa povrnitvi stroškov. A potrošniki s predlagano rešitvijo niso zadovoljni. Za vračilo vplačil se zavzemajo tudi v ZPS, kjer izpos...

