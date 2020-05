Kmalu odprava ukrepov v pravosodju: znova izvršbe in izvršilna dejanja 24ur.com Po preklicu razglasitve epidemije koronavirusa bodo z 31. majem v pravosodju prenehali veljati ukrepi, razen tistih, za katere je opredeljeno še določeno časovno obdobje po prenehanju ukrepov. Z junijem se bodo tako nadaljevale izvršbe in izvršilna dejanja, so danes v pojasnilu o veljavnosti interventnih ukrepov zapisali na pravosodnem ministrstvu.

