Ameriška filmska in televizijska igralka Reese Witherspoon bo prevzela glavni vlogi v Netflixovih romantičnih komedijah Your Place or Mine in The Cactus, je sporočil ameriški ponudnik pretočnih video vsebin. Oskarjevka bo s svojim podjetjem Hello Sunshine pri obeh filmih sodelovala tudi kot producentka.



