Do avgusta brez turnirjev - odpovedan tudi Umag, Portorož še upa RTV Slovenija Združenji ATP in WTA so določili, da so zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedani vsi profesionalni turnirji do 31. julija. To pomeni, da ostaja upanje za največji turnir v Sloveniji, ki je na sporedu v drugi polovici avgusta v Portorožu.

