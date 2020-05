Zaprta Posavskega ulica Dnevnik Zaradi gradnje kanalizacijskega priključka bo v soboto in nedeljo, 16. in 17. maja, v celoti zaprta Posavskega ulica. Obvoz bo urejen prek Tolstojeve in Samove ulice. žir

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Anže Logar

Jelko Kacin

Marjan Šarec