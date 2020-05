Prodaja videoiger dosega rekorde Slo-Tech Avtor [email protected] (Matej Huš) Glede na zapovedi o ostajanju doma rezultati niti ni presenetljiv. V minulem četrtletju je prodaja videoiger dosegla rekorde. V ZDA so zanje potrošili 10,9 milijarde dolarjev, kar je devet odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Pri tem so levji delež porabili za dejanske naslove, torej igre, in sicer 9,6 milijona dolarjev. Nekoliko, za dva odstotka, je zrasla tudi prodaja strojne opreme za igre ...

