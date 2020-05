Kmalu bo 50 let od prvega strela, o upokojitvi pa še ne razmišlja Sportal Rajmond Debevec je v Sloveniji sinonim za strelski šport in čeprav je letos praznoval svoj 57. rojstni dan, se tudi danes izmika nedvoumnemu odgovoru na vprašanja o upokojitvi. Še vedno je konkurenčen in dokler bo tako, ne namerava odnehati. V obdobju njegove dolge kariere so odrasle generacije, več kot 30 let je bil slovenska olimpijska stalnica, osemkrat je nastopal na olimpijskih igrah, prvič ...

