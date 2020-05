Kdaj in kje bodo zastoji? Dars začenja projekt leta na slovenskih avtocestah. SiOL.net V ponedeljek bo Dars začel popolno sanacijo predora Golovec na vzhodni ljubljanski obvoznici, ki velja za letos največji vzdrževalni poseg na avtocestnem križu. Kaj vse bodo v tem predoru postorili, kako bo to vplivalo na promet in zakaj je sanacija, ki bo stala 10,4 milijona evrov, sploh potrebna.

