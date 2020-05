V bran resnični demokraciji Primorske novice “Je predstavnik izumirajoče vrste, ki še ve, kaj so to - načela,” smo zapisali ob njegovi 80-letnici. V četrtek je v 86. letu starosti umrl Tomaž Bizajl, sociolog, šolnik, nekdanji politik ter direktor in urednik Primorskih novic, ki so se pod njegovim vodstvom kadrovsko in vsebinsko obogatile.

