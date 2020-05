Otvoritve razstav: "Praznovanje umetnosti in družbe" Večer Simona Vidmar: "Otvoritev je na eni strani zaključek več mesecev trajajočega procesa in na drugi strani začetek javnega življenja tega umetniškega projekta. Ob tem je to tudi edini moment, kjer se bodo srečali vsi ustvarjalci, sodelavci, vsi vpleteni skratka, in obiskovalci."

Sorodno

Oglasi