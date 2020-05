Pilot strmoglavljenega helikopterja ni užival drog ali alkohola, v krvi Bryanta našlli zdravilo za z SiOL.net Avtopsija je pokazala, da v telesu Are Zobayana, pilota helikopterja, ki je januarja strmoglavil skupaj z nekdanjim košarkarskim zvezdnikom Kobejem Bryantom in njegovo hčerko na krovu, ni bilo sledi drog ali alkohola. Enako velja tudi za ostale udeležence nesreče. So pa v krvi pokojnega Bryanta našli sledi ritalina, ki se uporablja za zdravljenje narkolepsije oz. motenj spanja.

