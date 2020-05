Takšni so standardi javne hiše RTV Slovenija: “Neodvisna” strokovnjakinja Mojca Šimnic Šolinc, ki kr Nova24TV Na javni hiši RTV Slovenija vdano nadaljujejo z izvajanjem prakse zamegljevanja dejstev in prikrivanja resnične identitete gostov, ki jih pod pretvezo neodvisnosti vabijo v svoje oddaje. V četrtkovi oddaji Tarča so direktorico Tosame Mojco Šimnic Šolinc predstavili kar kot neodvisno strokovnjakinjo. Pri čemer pa nikakor ni mogoče spregledati dejstva, da je podjetje Tosama ravno tisto, […]

