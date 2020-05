Na Evrovizijo 2021 Ana Soklič, med 25 najboljša evrovizijska skladba Maje Keuc SiOL.net Na TV Slovenija, kjer so nocoj predstavili vseh 25 slovenskih evrovizijskih skladb, je voditelj Nejc Šmit napovedal, da se bo letošnja predstavnica Ana Soklič predstavila na Evroviziji 2021, vendar z drugo pesmijo. Sicer se je po izboru glasov 30 tisoč ljudi na prvo mesto slovenskih pesmi za Evrovizijo uvrstila skladba Maje Keuc No One.

