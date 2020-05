35 let pod cesto: zgodba avta iz gozda je osupljiva #video SiOL.net To so ostanki dirkalnega forda escorta, ki je pred natanko 35 leti na makadamski cesti z Vojskega proti Predmeji doživel nesrečo in za vedno ostal globoko pod ovinkom v Trnovskem gozdu. Forda je uničil ogenj, a domačini so rešili nekaj dokumentov in dirkaški sedež, še vedno aktivni avstrijski voznik Hans-Peter Wieger pa celo motor.

Oglasi