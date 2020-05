Prijeli "financerja genocida" v Ruandi: skrival se je v Franciji Reporter V Franciji so včeraj prijeli 84-letnega Feliciena Kabugo, enega zadnjih glavnih obtožencev za genocida v Ruandi leta 1994, v katerem so samo v stotih dneh skrajni Hutujci ubili okoli 80.000 Tutsijev in zmernih Hutujcev. Po četrt stoletja na begu naj bi mu

Sorodno







Oglasi