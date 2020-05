Sprejemne centre za migrante v Šidu odslej nadzira srbska vojska 24ur.com Sprejemne centre v srbski občini Šid ob meji s Hrvaško je začela nadzorovati srbska vojska. Vojake je tja napotil srbski predsednik Vučić za zaščito prebivalcev in njihovega premoženja pred migranti. Po navedbah tamkajšnjega župana številni migranti skušajo zapustiti centre in se zadržujejo v počitniških hišah in gozdovih v upanju, da jim bo nato uspelo prečkati mejo s Hrvaško. Ponoči so jih prid...

Sorodno













Oglasi Omenjeni Hrvaška

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Samir Handanovič

Ana Soklič

Valter Birsa

Simona Kustec Lipicer