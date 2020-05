Guterres opozoril na zlorabo protipandemskih ukrepov za pritiske na LGBTI skupnost 24ur.com Pandemija je le še poglobila neenakosti, s katerimi so se neprivilegirane skupine soočale že prej, tako so osebe iz LGBT skupnosti zdaj izpostavljene še večjemu tveganju za sovražni govor in nasilje, so opozorili ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji. V Franciji, kjer se je število homofobnih napadov lani povečalo za več kot tretjino, pa so ta teden sprejeli zakon, ki prepoveduje sovražni go...

