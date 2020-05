Večstanovanjskih stavb ni več potrebno razkuževati, obvezno je čiščenje skupnih prostorov Večer Po odpravi obveznega razkuževanja večstanovanjskih stavb so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ta teden pripravili priporočila za čiščenje skupnih prostorov in opreme. Z vodo in detergentom je treba čistiti predvsem kljuke, stikala in ograje, ob vhod namestiti razkužilo za roke, skupni prostori pa se morajo večkrat na dan zračiti.

