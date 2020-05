FOTO: Požar v kuhinji stanovanjske hiše Lokalec.si Včeraj malo pred pol osmo zvečer je zagorelo v hiši, poroča Uprava za zaščito in reševanje RS. “Ob 19.21 je na Hoški cesti v Spodnjih Hočah, občina Hoče -Slivnica, zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Gasilci JZ GB Maribor, PGD Hoče, Bohova in Hotinja vas so požar hitro omejili in pogasili.” Ob 19.21 je na Hoški […]

