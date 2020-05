Messi in Ronaldo dobila slovansko družbo Sportal Poljski nogometni zvezdnik Robert Lewandowski je v nedeljo, ko se je vpisal med strelce pri zmagi Bayerna v Berlinu nad Unionom (2:0), dosegel že 40. zadetek v tej sezoni. To je že peta zaporedna sezona, v kateri se je v klubskem dresu vpisal v ''klub 40'. V tem tisočletju se lahko s takšnim podvigom pohvalita le še Lionel Messi in Cristiano Ronaldo.

