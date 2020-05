'Ne želimo ameriškega načina, kjer ni napredovanja in izpadanja. To je pomemben del nogometa' 24ur.com Predsednik nemškega nogometnega velikana Bayerna iz Münchna Karl-Heinz Rummenigge verjame, da bi lahko prišlo do novega poskusa za uvedbo omejitve plač oziroma "salary capa" v evropski nogomet. "Ni bilo izključeno, da ne bo novega poskusa. Zame osebno je pogovor o 'salary capu' zanimiv," je nekdanji nemški reprezentant povedal za televizijo Sky.

