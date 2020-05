Začela se je gradnja nadhoda in kolesarske poti ob Titovi cesti Lokalec.si Danes, 18. maja 2020, bo opravljena uvedba v delo za projekt izgradnje nadhoda za kolesarje in pešce ob Titovi cesti. Mestna občina Maribor bo z izvedbo projekta zgradila manjkajoči nadhod ob Titovi cesti, pri odcepu za nakupovalno središče Europark, v dolžini 40,5 metra in širine 3,74 metra. Nadhod bo celovito povezal obstoječo infrastrukturo na tem […]

