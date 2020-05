Z ostrim predmetom zagrozil moškemu in mu vzel skuter Dnevnik Na območju Most v Ljubljani je neznanec v nedeljo nekaj pred 15. uro pristopil do moškega, ki je sedel na električnem skuterju, mu zagrozil z ostrim predmetom ter ga tako prisil, da mu je skuter izročil. Neznanec se je nato s skuterjem odpeljal,...

