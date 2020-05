Tokrat brez grizenja? Tyson in Holyfield naj bi ponovno stopila v ring Reporter Legendarna ameriška boksarja in nekdanja svetovna prvaka v težki kategoriji Mike Tyson in Evander Holyfield sta začela pogovore o vrnitvi v ring pri 53 oziroma 57 letih. Oba sta v zadnjih tednih večkrat dejala, da si želita nazaj v ring zaradi dobrodelnih

