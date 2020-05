"Maska ne more biti ne ovira ne izgovor, da ne obiščemo muzeja" RTV Slovenija Državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Ignacija Fridl Jarc je v poslanici ob današnjem mednarodnem dnevu muzejev spregovorila o muzejih kot prostorih srečevanj in dialoga za vse generacije in skupine. Ob tem je pozvala k čim številčnejšemu obisku.

