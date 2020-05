V nakupovalnih središčih po državi že dopoldne precejšen obisk Primorske novice Ob današnji obširni sprostitvi ukrepov proti epidemiji so po državi zaživela tudi večja nakupovalna središča. Že dopoldne so zaznali precejšen obisk. Trgovine so uvedle različne ukrepe za zagotavljanje varnosti. Vse imajo ob vhodu razkužila in opozarjajo na varnostno razdaljo, nekatere so prilagodile tudi vstop in izstop iz prodajalne.

Sorodno Oglasi Omenjeni Europark

Hervis

Maribor

Qlandia Najbolj brano Osebe dneva Zdravko Počivalšek

Janez Janša

Jelko Kacin

Katja Višnar

Marjan Šarec