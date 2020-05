Ministri EU o odpiranju šol ter zaključevanju šolskega in študijskega leta Vlada RS Ministri in ministrice EU za izobraževanje so se danes sestali preko avdio-video konference, na kateri so se pogovarjali o ponovnem odpiranju šol, zaključevanju ocenjevanja ter vpisa v naslednje šolsko oz. študijsko leto, tudi z vidika učne mobilnosti študentov. V drugi polovici marca so se po skoraj vseh evropskih državah namreč začasno zaprle izobraževalne ustanove, ki jih danes nekatere države – tudi Slovenija - postopoma odpirajo.

