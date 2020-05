Sabor razpuščen, volitve bodo med 21. junijem in 12. julijem RTV Slovenija Na Hrvaškem so, kot je bilo napovedano prejšnji teden, razpustili deveti sklic parlamenta. Predsednik Zoran Milanović bo moral v roku od 30 do 60 dni razpisati redne parlamentarne volitve.

