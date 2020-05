Brata Plava ponovno zanikala očitano izsiljevanje Večer Začelo se je sojenje zoper brata Edija in Metija Plavo, ki ju obtožnica bremeni izsiljevanja. Domnevnega oškodovanca in članov njegove družine, ki so bili vabljeni kot priče, danes na kranjsko sodišče ni bilo.

