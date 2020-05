Tudi na Škotskem so se vdali! Prvaki so postali ... Ekipa Celtic je devetič zaporedoma prvak Škotske, je odločila tamkajšnja nogometna zveza. Ob prekinitvi zaradi izbruha novega koronavirusa je imel Celtic trinajst točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem, do konca prvenstva pa je ostalo še osem krogov.



