Jurica Golemac: Znova lahko normalno delamo Sportal Košarkarji Cedevite Olimpije so imeli po izbruhu pandemije novega koronavirusa v ponedeljek prvi skupni trening pod budnim očesom znova združenega trenerskega štaba, v katerem so bili ob glavnem trenerju Jurici Golemcu oba pomočnika Dragiša Drobnjak in Teo Čizmić ter trener za telesno pripravo Filip Ujaković.

Sorodno Oglasi Omenjeni Iran

koronavirus

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Zdravko Počivalšek

Janez Janša

Jelko Kacin

Jani Möderndorfer

Aleksandra Pivec