Ilka Štuhec: “V prihodnji sezoni želim znova napadati vrh“ Lokalec.si Epidemija koronavirusa je dvakratni svetovni prvakinji Ilki Štuhec in ekipi odnesla več tednov priprav na snegu. Na sneg se je slovenska šampionka vrnila na edinem slovenskem visokogorskem smučišču – Kanin premore več metrov snežne podlage in kljub visokim temperaturam omogoča trening. Brez glavnega trenerja in serviserja se je ekipa znašla v nekoliko spremenjenih okoliščinah, a […]

