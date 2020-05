Ob zmanjšanju nevarnosti in rahljanju ukrepov zaradi epidemije novega koronavirusa si na Slovenski škofovski konferenci (SŠK) želijo obnoviti nekatere katehetske dejavnosti. V ta namen so pred dnevi objavili nekaj predlogov, ki naj bodo župnikom in katehetom v pomoč pri oblikovanju verouka, so danes sporočili s SŠK.



